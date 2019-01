Actualidade

Falhas frequentes nas aplicações informáticas utilizadas no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo no programa Sclínico, estão a prejudicar a atividade clínica e atendimento aos doentes, denunciou hoje a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

A denúncia assenta num inquérito às "funcionalidade e operacionalidade" das aplicações informáticas do SNS, promovido pela Ordem dos Médicos do Centro (SRCOM) na sequência de "inúmeras queixas e reclamações".

A recolha de dados, com mais de 500 respostas, foi realizada através de questionário 'online' anónimo voluntário destinado aos clínicos, no mês de dezembro de 2018, esclarece a Secção Regional, salientando que "todos os dias chegam à Ordem dos Médicos queixas, denúncias e alertas".