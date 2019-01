Actualidade

A Comissão Europeia identifica "riscos elevados" para a sustentabilidade das finanças públicas em Portugal no médio prazo, sobretudo devido à trajetória prevista de redução da dívida ao longo dos próximos 10 anos, julgada insuficiente.

A avaliação consta do "Relatório de Sustentabilidade Orçamental 2018", hoje publicado pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, que traça os grandes desafios, a curto, médio e longo prazo, enfrentados pelos Estados-membros, avaliados de acordo com vários indicadores macroeconómicos e tendo em conta as mais recentes previsões económicas do executivo comunitário (no caso, as previsões macroeconómicas de outono).

Segundo o documento, no curto prazo, isto é, no prazo de um ano, "não se antecipam riscos significativos" para Portugal - Chipre é, de resto, o único Estado-membro com risco elevado --, "ainda que subsistam algumas vulnerabilidades a possíveis mudanças nas condições nos mercados financeiros".