Actualidade

Os responsáveis de política externa do Grupo 5+5 comprometeram-se hoje a aumentar a cooperação e segurança no Mediterrâneo, numa reunião em Malta, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A questão das migrações, as alterações climáticas e os problemas dos jovens no Mediterrâneo foram temas centrais da reunião de responsáveis de negócios estrangeiros do Grupo 5+5 (uma organização de cooperação do Mediterrâneo ocidental, lançado pela França em 1983, incluindo cinco países do sul da Europa: Espanha, França, Itália, Malta e Portugal; e cinco países do norte de África: Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Tunísia), que ao fim de dois dias, terminou hoje em La Valleta, Malta.

"Uma das principais conclusões foi o acordo entre nós de colocarmos em prática o Pacto das Migrações, na sua componente mediterrânica, comprometendo-nos a efetivar os seus mecanismos de cooperação", afirmou, em declarações à Lusa, Augusto Santos Silva, que representou Portugal neste encontro.