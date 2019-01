Actualidade

Dois portugueses foram detidos na noite de quinta-feira, no Brasil, depois de terem sido apanhados com quase duas toneladas de haxixe, de Marrocos, refere hoje a polícia militar do estado brasileiro do Ceará.

A apreensão ocorreu na cidade de Fortim e os portugueses sido posteriormente conduzidos para a sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza.

Segundo a polícia militar, os dois portugueses, que não possuem antecedentes criminais, foram capturados em separado e não ofereceram resistência às autoridades.