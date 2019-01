Actualidade

As tabelas do IRS asseguram um aumento de 21 euros aos assistentes técnicos, mas para os sindicatos este ajustamento é insuficiente e mantém a "injustiça salarial" criada com a fixação da remuneração base da função pública nos 635 euros.

O Governo publicou hoje em Diário da República as tabelas de retenção na fonte para 2019 aumentando de 632 para 654 euros mensais o valor a partir do qual esta retenção começa a ser feita, salvaguardando, assim, aquele aumento da função pública.

O secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, reconhece a bondade da medida, mas salienta a injustiça face aos trabalhadores que estão na base da carreira de assistente técnico e que recebem 683,13 euros, apesar do desgravamento fiscal que também é dado a quem está nesta situação.