Pelo menos 20 pessoas morreram e 54 ficaram feridas na sequência de um incêndio de grandes dimensões num oleoduto no centro do México, anunciaram na sexta-feira as autoridades mexicanas.

"Disseram-me que 20 pessoas morreram queimadas e 54 ficaram feridas com queimaduras. Os feridos foram transferidos e estão a ser tratados agora mesmo", disse o governador do estado mexicano de Hidalgo, Omar Fayad, em declarações à televisão local.

De acordo com a agência Associated Press, o oleoduto terá explodido horas depois de um grupo ter invadido o local, numa pequena vila do estado mexicano de Hidalgo, a 100 quilómetros da capital, e perfurado ilegalmente uma torneira.