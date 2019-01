Open da Austrália

O tenista português João Sousa, número um português e 44.º mundial, foi hoje eliminado do Open da Austrália, ao perder na terceira ronda contra o japonês Kei Nishikori, nono do 'ranking'.

O vimaranense chegou a pressionar Nishikori no primeiro 'set', cedido apenas no 'tie break', mas o nipónico acabou por vencer pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-1 e 6-2, em duas horas minutos e seis minutos de jogo.

João Sousa, que chegou a ser assistido, falha assim a passagem para os oitavos de final do primeiro 'Grand Slam' do ano. Na próxima eliminatória, Kei Nishikori vai medir forças com o italiano Fabio Fognini ou com o espanhol Pablo Carreno Busta.