Europeias

A cabeça de lista do BE às eleições europeias, Marisa Matias, afirma que Theresa May "não teve nenhuma capacidade" para lidar com o 'Brexit' e devia "deixar cair algumas linhas vermelhas", sobretudo em relação aos direitos dos trabalhadores.

"Sinceramente nunca vi ninguém tão mal preparado para lidar com este dossier como as autoridades britânicas e a senhora Theresa May. Não teve nenhuma capacidade de lidar com isto", critica Marisa Matias em entrevista à agência Lusa.

A eurodeputada, que se candidata a um terceiro mandato no Parlamento Europeu (PE), as eleições realizam-se em 26 de maio, salienta que "deve ser respeitada a vontade do povo britânico" e "a proteção dos direitos dos trabalhadores".