Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção cristas, lamentou hoje o desinteresse do chefe do Governo pelo setor da saúde, descrevendo-o como "em rutura" devido à "austeridade escondida", numa conferência sobre o tema organizada pelo partido na sede de Lisboa.

"Temos um primeiro-ministro desinteressado, que despreza a realidade, que não quer estudar a fundo os assuntos e a única coisa que lhe interessa é atirar com alguma areia que o pode ajudar a colher votos", acusou Assunção Cristas, salientando "ameaças fortes num setor em rutura".

A líder democrata-cristã recordou que o primeiro-ministro, António Costa, "resolveu tomar uma série de decisões" no sentido do anúncio do "fim da austeridade", como a redução dos horários para as 35 horas, mas "sem preparar a decisão nem ter outra abordagem ao nível da contratação [de mais profissionais]".