Actualidade

O presidente honorário do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, afirmou hoje no congresso regional do partido que o primeiro-ministro, António Costa, é o "adversário" da autonomia e aconselhou os dirigentes sociais-democratas a "internacionalizar" a questão.

"O nosso adversário é um indivíduo que foi número dois de José Sócrates e que se chama António Costa", disse o ex-líder social-democrata na abertura do XVII Congresso do PSD/M, onde foi várias vezes aplaudido por cerca de 700 militantes que encheram o Centro de Congresso da Madeira, no Funchal.

Alberto João Jardim sublinhou que o primeiro-ministro "não é estadista", mas apenas "um homem do aparelho" e um "partidocrata".