O Presidente dos Estados Unidos ofereceu hoje proteção temporária para imigrantes ilegais que entraram no país quando crianças, numa tentativa de acabar com o 'shutdown' do Governo e conseguir financiamento para construir um muro na fronteira com o México.

Numa tentativa de desbloquear o 'shutdown' (encerramento dos serviços do governo federal) que já dura há cerca de um mês, Donald Trump propôs alargar a proteção aos jovens imigrantes ilegais que entraram no país quando crianças, em troca de 5,7 mil milhões de dólares para construir o muro, mas os democratas rejeitaram a proposta.

Em declarações na Casa Branca, em Washington, Donald Trump disse que estava a oferecer um "compromisso de senso comum que ambas as partes deveriam adotar".