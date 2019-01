Actualidade

O Marítimo somou hoje a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno Santa Clara, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada.

Joel, aos 23 minutos, marcou o golo do triunfo dos madeirenses em Ponta Delgada, impondo aos açorianos a sétima derrota seguida em casa - seis no campeonato e uma na Taça de Portugal.

O Marítimo ocupa o 11.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Santa Clara, que não ganha no campeonato há quatro jornadas, é o nono classificado, com 21.