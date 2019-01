Actualidade

Abriu na passagem de ano de 1978 para 1979 e, durante 38 anos, a Horta da Fonte marcou gerações na diversão noturna, muito para além da provinciana cidade ribatejana do Cartaxo, chegando a abrir uma versão 2 no Algarve.

Instalada numa casa com jardim numa pequena rua do centro do Cartaxo, que hoje tem o seu nome, a Horta da Fonte foi um "fenómeno" que fez movimentar a vida noturna no Cartaxo - depois dela surgiram mais três discotecas e 17 bares, a que se associaram vários restaurantes -, a ponto desta cidade do distrito de Santarém ser apelidada de "Las Vegas do Ribatejo" numa reportagem publicada na década de 1990.

"Inovámos, trouxemos o que faltava à região", recorda António Franco (Toni), fundador da Horta da Fonte (e do "também mítico" Coice da Mula) juntamente com o seu cunhado Luís Filipe, que mais tarde ficou a explorar a Horta 2, situada entre Lagos e Portimão, no Algarve.