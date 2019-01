Actualidade

A consultora EXX Africa considera que Angola beneficia do programa com o FMI, levando a mais investimentos, com "oportunidades imediatas" no petróleo, mas apontou a banca e as dívidas da Sonangol como riscos de médio prazo.

De acordo com o 'Africa Investment Risk Report 2019', enviado aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, Angola, que aparece novamente na lista, desta vez em segundo lugar a seguir à Etiópia, quando no ano passado tinha estado em primeiro, é apresentada como um país cuja "economia vai recuperar em 2019 com a perspetiva de aumento dos níveis de produção de petróleo e apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI)".

O programa de 3,7 mil milhões de dólares aprovado pelo Fundo vai "acrescentar legitimidade à trajetória reformista do Presidente João Lourenço", o que fará com que, "aumentando o cumprimento das condições macroeconómicas e de abordagem às políticas, o otimismo do mercado face a uma já de si promissora economia angolana, deve melhorar ainda mais".