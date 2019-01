Actualidade

A associação ambientalista Zero e o Clube da Arrábida reiteraram hoje a necessidade de suspensão de dragagens no âmbito da expansão do Porto de Setúbal, apelando a que a Administração Pública admita as incoerências que inviabilizam o projeto.

"A Zero e o Clube da Arrábida consideram que a Administração Pública deverá suspender as atividades previstas e admitir que as incoerências e impactes do projeto não permitem a sua viabilização", afirmaram, em comunicado.

As duas entidades defenderam ainda que todas as intenções de dragagens e deposição de dragados do estuário do Sado para os próximos anos "deverão ser também divulgadas de forma clara e transparente".