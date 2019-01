Actualidade

O Desportivo das Aves venceu hoje na receção ao Vitória de Setúbal, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, que marcou a estreia de Augusto Inácio no banco dos avenses.

A formação da Vila das Aves adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Derley, Cádiz ainda igualou para os sadinos, aos 55, antes de Mama Baldé, aos 72, recolocar os avenses na liderança do marcador, numa altura em que o Vitória já atuava com menos um jogador, após a expulsão do defesa brasileiro Cascardo, aos 64, por acumulação de cartões amarelos.

O triunfo permitiu aos avenses subir ao 16.º posto, com 15 pontos, a um ponto do Boavista, a primeira equipa situada acima da linha de despromoção, enquanto os vitorianos estão no 12.º lugar, com 19.