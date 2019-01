Actualidade

O líder do PSD, Rui Rio, afirmou hoje o governo socialista de António Costa "permanentemente engana os portugueses", além de que "não tem uma estratégia de crescimento económico" e é responsável pela "degradação dos serviços públicos".

"O grande engano é quando nos vendem uma situação económica de quase milagre económico e depois todos descobrimos que não pode fazer isto e aquilo porque não têm meios", disse Rui Rio, no encerramento do XVII Congresso do PSD/Madeira, no Funchal, em que Miguel Albuquerque foi reeleito presidente.

O líder social-democrata vincou que o problema do Governo é que "vende ilusões", sublinhando que "quem vende ilusões, mais dia ou menos dia, colhe descontentamento sob a forma de greve ou de outra forma qualquer".