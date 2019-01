Actualidade

A PSP abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial, e todas as circunstâncias que a rodearam", ocorrida hoje de manhã no bairro da Jamaica, concelho do Seixal, da qual resultaram vários feridos e um detido.

De acordo a Direção Nacional da PSP, num comunicado hoje divulgado, "a intervenção policial [no bairro da Jamaica - Seixal] e todas as circunstâncias que a rodearam irão ser alvo de uma averiguação interna, tendo o Diretor Nacional da PSP determinado, na presente data, a instauração de um processo de inquérito que correrá os seus trâmites na Inspeção Nacional da Polícia de Segurança Pública, sem prejuízo de outras averiguações que venham a ser instauradas por outras entidades competentes".

De acordo com fonte da Direção Nacional da PSP, em declarações à Lusa, anteriores ao comunicado, aquela força policial foi alertada hoje, cerca das 07:30, para "uma desordem entre duas mulheres", no Bairro da Jamaica tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.