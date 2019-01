Actualidade

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa iniciam hoje uma greve de 15 dias contra a proposta de alteração à carreira de bombeiro profissional, no dia em que sindicatos representativos dos bombeiros e dos sapadores municipais reúnem com o Governo.

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) reúnem-se às 14:30 de hoje com o Secretário de Estado da Proteção Civil, no âmbito de negociações para a regulamentação deste estatuto profissional.

A greve do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa tem início previsto hoje às 20:00 e decorrerá até 05 de fevereiro.