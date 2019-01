Actualidade

Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) reivindicaram hoje o ataque que causou 21 mortos e 68 feridos, na quinta-feira, em Bogotá.

"A operação realizada contra essas instalações e tropas é lícita no quadro do direito à guerra. Não houve nenhuma vítima não combatente", declarou a direção do ELN, numa nota difundida no site da guerrilha colombiana.

Na sexta-feira, o Governo colombiano tinha já atribuído ao ELN o ataque com carro armadilhado contra uma academia de polícia, em Bogotá.