Actualidade

Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e cerca de 30 ficaram feridas no leste do Afeganistão, num ataque reivindicado pelos talibãs contra uma base militar e um centro de treino, anunciaram fontes oficiais.

De acordo com as autoridades afegãs, as forças talibãs desencadearam um ataque coordenado contra uma base militar e um centro de treino da polícia, na província de Maidan Wardak, no leste do país.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, reivindicou o ataque numa declaração enviada aos meios de comunicação social.