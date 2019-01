Actualidade

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse hoje estar "chocado" com o caso de um arrendamento ilegal no Airbnb de um quarto numa residência da Universidade de Macau e revelou que está em curso uma investigação.

"Quando soube ontem [domingo] deste caso fiquei surpreendido, fiquei chocado. Como é possível a residência universitária servir de pensão ilegal? Não é aceitável, fiquei muito chocado. Já falei com reitor da universidade e muito em breve vai apresentar um relatório de investigação", afirmou Alexis Tam.

O mesmo responsável garantiu ter contactado as instituições de ensino superior do território, defendendo que este caso não pode voltar a repetir-se e, apesar da situação estar a ser investigada pela universidade, ressalvou que este é um episódio excecional: "Não podemos dizer que as residências universitárias em Macau são usadas como pensões ilegais".