Actualidade

O diretor da Chatham House Alex Vines afirmou hoje à Lusa que a situação em Cabo Delgado "é preocupante", "continua a deteriorar-se" e "mostra que o governo de Moçambique não tem o controlo em alguns municípios".

O território tem sido palco de ataques de grupos radicais, suspeitos de estarem ligados a uma seita islâmica, causando mais de 100 mortos em ano e meio.

"A situação em Cabo Delgado é preocupante. Continua a deteriorar-se. Há um crescimento dos ataques, agora também a veículos. É um novo desenvolvimento preocupante. Até agora não eram conhecidos ataques a transportes civis nas estradas", sublinha o diretor do Programa para África do Royal Institute of International Affairs (RIIA), ou Chatham House, em Londres.