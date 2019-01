Actualidade

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola considerou hoje à Lusa que o convénio que elimina a dupla tributação pode criar dois 'hubs' para investimentos dos parceiros regionais nestes dois países lusófonos.

"Esta relação entre Portugal e Angola assenta na capacidade de atrair investimento, e esta convenção é uma das pedras que é importante, porque se for conciliada com o reforço da linha da COSEC e com um futuro acordo de proteção de investimentos vai tornar Portugal muito atrativo para poder ser porta de entrada de investimento de outros países em Angola", disse João Traça.

Em entrevista à Lusa a propósito da votação de terça-feira, na Assembleia Nacional de Angola, do diploma que elimina a dupla tributração entre os dois países, o advogado da Miranda & Associados explicou que "uma empresa alemã ou italiana, por otimização fiscal, poderá recorrer a uma parceria com uma empresa portugusa ou criar uma em Portugal para realizar investimentos em Angola, o que fará com que Portugal possa ser um 'hub' (centro) para o investimento em Angola".