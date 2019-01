Actualidade

Dezassete municípios da região da Guarda celebraram um acordo intermunicipal de cooperação com o objetivo de reforçar a candidatura daquela cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027, foi hoje anunciado.

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, presidida por Álvaro Amaro (PSD), o acordo visa estabelecer um modelo de cooperação entre os municípios envolvidos, "com o objetivo de desenvolver uma estratégia e elaborar um plano de ação que seja adequado a articular as diferentes estratégias locais, aproveitando as economias de escala que a partilha de recursos e a participação em redes proporcionam".

Para além dos 14 municípios do distrito da Guarda (Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa), o projeto inclui as autarquias de Belmonte, Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.