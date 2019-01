Actualidade

Coimbra acolhe, de 21 a 24 de fevereiro, o Bot Olympics, "a maior competição de robótica da região Centro", para alunos do ensino básico, secundário e superior.

O Bot Olympics vai decorrer no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra, sendo que este ano a competição é também aberta aos alunos do ensino básico (do 7.º ao 9.º ano), disse à agência Lusa o coordenador do evento, João Bento.

"As escolas, hoje, já trabalham mais com programação e têm clubes de robótica. Já fazíamos o contacto direto com as escolas e várias pediam a prova para o ensino básico", explicou.