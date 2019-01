Actualidade

A dívida pública recuou na zona euro e na União Europeia (UE), no terceiro trimestre de 2018, com Portugal a manter a terceira mais alta em relação ao PIB, apesar do recuo homólogo, segundo o Eurostat.

Na zona euro, o rádio da dívida pública baixou para os 86,1% do PIB, quer face aos 88,2% homólogos, quer na comparação com os 86,3% do segundo trimestre de 2018.

NA UE, a dívida pública diminuiu para os 80,8%, face aos 82,5% do terceiro trimestre de 2017 e aos 81,0% do período entre abril e junho de 2018.