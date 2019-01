Actualidade

A consultora especializada em questões energéticas Wood Mackenzie estimou hoje que o preço médio do barril de petróleo este ano será de 65 dólares, antecipando também que as tensões comerciais não diminuam a procura pela China.

"A Wood Mackenzie ajustou a sua previsão do preço médio do petróleo em apenas um dólar, de 66 para 65 dólares por barril este ano, mas a nossa previsão de 68 dólares por barril em 2020 permanece inalterada", disse a vice-presidente Ann-Louise Hittle, que tem o pelouro da macroeconomia do petróleo.

Numa nota enviada esta manhã aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a Wood Mackenzie diz que "os mercados globais estiveram voláteis no final do ano passado, e o petróleo não foi exceção" e acrescenta que "os dados macroeconómicos mistos motivaram boa parte da volatilidade, com a incerteza política a avolumar as preocupações sobre uma aceleração do abrandamento económico".