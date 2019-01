Actualidade

O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, fez hoje um apelo ao Governo e à Assembleia da República que legisle no sentido de impedir a presença do óleo de palma no gasóleo dos postos de abastecimento.

Francisco Ferreira falava aos jornalistas hoje de manhã durante um protesto junto da representação da Comissão Europeia, em Lisboa, que reuniu cerca de uma dezena de pessoas, mascaradas de orangotango, que decorreu ao mesmo tempo em várias cidades europeias, como Paris, Roma, Berlim, Madrid e Bruxelas.

"Em Portugal entre 2017 e 2018 mais que quadruplicamos o uso de óleo de palma. Recebemos de várias fontes, nomeadamente da América do Sul, mas também da Malásia e da Indonésia. Por isso, o nosso apelo é que o Governo e a Assembleia da República legislem para impedir a presença do óleo no gasóleo dos nossos depósitos de combustível", salientou.