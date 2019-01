Brexit

Mais de três mil portugueses adquiriram a nacionalidade britânica desde o referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, em junho de 2016, de acordo com estatísticas oficiais.

As estatísticas, consultadas hoje pela Lusa, mostram que nos últimos dois anos, o número de passaportes britânicos emitidos a nacionais portugueses quase triplicou, de 165 no terceiro trimestre de 2016 a 463 no terceiro trimestre de 2018, indicam os números do ministério do Interior britânico.

A média do número de naturalizações britânicas de portugueses no Reino Unido rondava as 500, entre 2004 e 2016, mas disparou para 1.234 em 2017, um aumento de 84% face às 672 contabilizadas no ano anterior, em 2016.