O novo museu que irá reunir em Lisboa a coleção privada de arte nova e arte déco de José Berardo deverá abrir em julho deste ano, após atrasos nas obras de remodelação, revelou hoje o empresário.

Contactado pela agência Lusa, o colecionador indicou que o atraso na inauguração do museu, localizado em Alcântara, previsto para 2017, "deve-se às complexas obras de remodelação e adaptação do edifício que tinha uso residencial".

José Berardo, que detém vários museus privados no país, exibe também parte da sua coleção de arte moderna e contemporânea no Museu Coleção Berardo, instalado desde 2007 no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no âmbito de um acordo com o Estado.