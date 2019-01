Actualidade

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, disse hoje à Lusa que vai aproveitar "todas as oportunidades" da sua participação no Fórum Económico Mundial de Davos para promover Portugal, contando com "três dias muito intensos" e "com muitos contactos".

"Serão três dias muito intensos, com muitos contactos, já temos não apenas a participação em painéis onde irei intervir, como painéis de discussão aberto e, finalmente, já temos muitos contactos bilaterais com dirigentes de empresas que são ou investidores em Portugal (...), quer com aqueles que queremos atrair também para o nosso país", afirmou o ministro Adjunto e da Economia, que lidera a comitiva que integra ainda o secretário de Estado da Internacionalização.

"Devemos aproveitar todas estas oportunidades" que permitam dar a conhecer Portugal, acrescentou o governante.