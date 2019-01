FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a sua estimativa para o crescimento da economia do Reino Unido em 2019, mas alertou para a "incerteza substancial" desta previsão e antecipou que um 'Brexit' sem acordo pode penalizar o crescimento global.

Na atualização ao 'World Economic Outlook' (WEO), relatório com previsões económicas mundiais divulgado hoje, o FMI manteve a previsão de crescimento da economia do Reino Unido para 2019, de 1,5%, deixando também inalterada a estimativa de uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) britânico de 1,4% em 2018.

Já para 2020, o Fundo reviu em alta a previsão de crescimento do PIB britânico em 0,1 pontos percentuais para 1,6%, face à estimativa de outubro.