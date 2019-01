Actualidade

Os presidentes do FC Porto e da Câmara Municipal do Porto 'apadrinharam' hoje o início da conversão da antiga sede dos 'dragões' num hotel de charme, num investimento de 2,8 milhões de euros.

A unidade hoteleira, na sede história do FC Porto, em plena praça general Humberto Delgado, ao lado do edifício da Câmara Municipal do Porto, terá 54 quartos, um restaurante e um bar, e tem a sua abertura prevista para o primeiro trimestre de 2020.

O projeto do novo hotel, propriedade do FC Porto e concessionado a 20 anos, resulta da parceira entre a empresa de construção civil Lúcios Engenharia e da sociedade gestora de fundos de capital de risco e de restruturação ESC Capital.