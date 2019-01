Actualidade

O secretário-geral comunista atestou hoje que a sua vida "fala por si", reiterando as acusações de infâmia e calúnia à TVI por causa de uma reportagem sobre alegadas irregularidades na Câmara Municipal de Loures.

"Deve-se sacudir esta pressão inaceitável, provocatória. Eu poderia resumir numa frase: a minha vida fala por si. A infâmia, a insinuação, o boato são sempre fontes de alimento envenenadas", afirmou Jerónimo de Sousa, à margem de uma reunião, na sede nacional do PCP, com o Movimento Erradicar a Pobreza, cuja petição pública vai ser debatida no parlamento, na quinta-feira.

A estação televisiva de Queluz de Baixo emitiu na quinta-feira uma peça jornalística na qual se sugere o benefício de um genro do líder comunista, através de contratos por ajuste direto, para a manutenção de paragens de autocarro e outro mobiliário urbano do município de Loures, um executivo da CDU, liderado pelo comunista Bernardino Soares, supostamente por quantias avultadas.