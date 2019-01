Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse hoje que a equipa está a preparar a meia-final da Taça da Liga em futebol com o FC Porto como se fosse "uma final" e elogiou a resposta dos jogadores.

O técnico dos 'encarnados', que procuram a oitava vitória em 12 edições desta competição, relativizou o triunfo do Benfica no único clássico disputado esta época com o FC Porto e um conhecimento teoricamente superior da estratégia de Sérgio Conceição nos 'dragões'.

"Estamos a encarar o encontro como uma final e é com essa determinação que vamos encarar o jogo. Cada jogo tem a sua história, por isso, este será diferente, numa competição diferente e é uma final para chegar a uma final. O foco e a determinação vão estar nos dois lados. O conhecimento é mútuo, as estratégias vão ao detalhe, não vejo vantagens ou desvantagens", declarou.