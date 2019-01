Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar "um jogo difícil, dentro daquilo que são os clássicos em Portugal", frente ao Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga em futebol, na terça-feira, em Braga.

O técnico dos 'dragões' salientou diferenças no Benfica antes e depois de Bruno Laje, mas revelou que o foco está essencialmente na sua equipa.

"Preparámo-nos, não com o tempo que eu gostava, mas da melhor forma, para conseguir ir à final. É um título que nós queremos. Queremos ganhar o segundo título esta época. O momento do Benfica é melhor do que há um mês. Estamos preparados para a batalha", confessou Sérgio Conceição.