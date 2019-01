Actualidade

O volume de água armazenada nas barragens do Algarve é superior ao que se registava há um ano, o que garante "o abastecimento público em quantidade e qualidade", disse à Lusa a porta-voz da empresa Águas do Algarve.

De acordo com os dados da entidade responsável pela gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água à região algarvia, apesar da falta de chuva, as três barragens, uma no barlavento e duas no sotavento, apresentam em janeiro disponibilidades hídricas superiores às do mesmo período de 2018.

Contudo, o volume de água armazenado na barragem de Odelouca, no barlavento algarvio, a principal fonte de abastecimento para consumo público da região, está longe do ideal, registando no dia 11 de janeiro um volume útil de 35,17%, quando há um ano dispunha apenas de 19,25%.