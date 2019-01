Actualidade

A polícia do Rio de Janeiro, estado brasileiro que foi atingido por uma crise de violência, anunciou hoje que usará câmaras de segurança com reconhecimento facial para identificar possíveis infratores no Carnaval.

A iniciativa é o resultado de uma parceria com a empresa de telecomunicações Oi e começará a ser implementada em Copacabana, zona sul da capital 'carioca', afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo de Lacerda, numa entrevista ao jornal brasileiro O Globo.

"Se for detetado [nas câmaras] que alguém da região tem uma ordem de prisão ativa contra si, ou se houver um veículo roubado circulando na região um alerta será enviado para a patrulha mais próxima", explicou.