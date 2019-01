Actualidade

A analista de assuntos económicos com o pelouro de África nas Nações Unidas, Helena Afonso, disse hoje à Lusa esperar um crescimento de 2,4% em Angola e salientou que "a situação económica está a melhorar".

"Em Angola, a situação económica está a melhorar naquela que é a segunda maior economia no Sul de África; o crescimento é previsto que acelere para 2,4% este ano e 3% em 2020, sustentado por maior procura interna e aumento da produção petrolífera e de diamantes", disse a economista à Lusa, no dia em que as Nações Unidas divulgam o relatório sobre a Situação Económica Mundial, que prevê que Angola tenha crescido 1% no ano passado.

"A diminuição das pressões inflacionárias deverá sustentar o consumo privado, enquanto as reformas económicas em andamento deverão melhorar o clima de negócios e impulsionar o investimento fixo", acrescentou, vincando que o IVA, com introdução prevista para o início do segundo semestre, "ajudará a mobilização de recursos internos".