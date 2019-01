Actualidade

A analista económica com o pelouro de África nas Nações Unidas disse que o Brasil deverá quase duplicar o crescimento económico até 2020, para 2,5%, destacando que o país até pode crescer mais depressa se implementar reformas rapidamente.

"Se o novo Governo for bem-sucedido na implementação de reformas favoráveis ao mercado e restaurar confiança, a recuperação poderá ser mais rápida que antecipado", disse à Lusa Helena Afonso, notando, no entanto, que "se a confiança se deteriorar dado pouco apoio para as reformas macroeconómicas ou se as condições de financiamento piorarem subitamente, a recuperação pode abrandar".

Em declarações à Lusa no dia em que as Nações Unidas divulgam o relatório sobre a Situação Económica Mundial, a economista Helena Afonso disse que o crescimento no Brasil deverá crescer de 1,4% em 2018, para 2,1% este ano e 2,5% em 2020.