A analista económica com o pelouro de África nas Nações Unidas disse que Moçambique ainda não ultrapassou as consequências do escândalo da dívida oculta, apontando a reestruturação e a África do Sul como "riscos importantes".

"Outros riscos importantes para o país são uma desaceleração da atividade económica na África do Sul - um destino importante das exportações moçambicanas -, um aumento acima do esperado dos preços de bens importados como combustíveis e alimentos, bem como uma eventual falta de acordo nas negociações sobre a dívida", disse Helena Afonso.

Em declarações à Lusa, a analista do departamento de prospeções económicas encarregada de África vincou que "o pesado fardo da dívida do sector público, acima de 100% do PIB, continuará a afetar negativamente as perspetivas" de evolução da economia, pelo que "a política fiscal continuará a ser guiada por um compromisso com a consolidação fiscal destinada a reduzir a dívida pública e a consolidar e reequilibrar as despesas entre o investimento de capital e as despesas recorrentes elevadas".