Actualidade

O selecionador português de futsal feminino, Luís Conceição, considerou hoje que a sua equipa tem de se assumir como favorita a vencer a primeira edição do Europeu, mas alertou para a qualidade de Ucrânia, Espanha e Rússia.

"Portugal é favorito, como qualquer das seleções presentes. Qualquer uma pode sair vencedora. Temos de nos assumir, queremos muito vencer e fazer história para o futsal português. Dentro desta lógica, assumimo-nos como candidatos", afirmou o técnico luso, depois de anunciar as 14 eleitas, que vão representar Portugal no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A equipa das 'quinas', que conta com cinco jogadoras do Benfica entre as convocadas, terá pela frente nas meias-finais, no dia 15 de fevereiro, a seleção ucraniana, um adversário que Luís Conceição define como "agressivo e muito físico".