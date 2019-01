Actualidade

O reforço Wilson Manafé, hoje oficializado pelo FC Porto, treinou às ordens de Sérgio Conceição com vista ao duelo de terça-feira com o Benfica, na Taça da Liga de futebol, numa sessão com seis atletas ausentes.

Os 'dragões' fizeram hoje, no Olival, o último treino antes do jogo com o Benfica, na terça-feira, pelas 19:45, num clássico em Braga em que as duas formações disputam o acesso à final da Taça da Liga.

Maxi Pereira e Danilo, que se lesionaram no empate a zero com o Sporting em 12 de janeiro, continuam de fora, fazendo ambos tratamento e treino condicionado, sendo que o uruguaio tem problemas na coxa esquerda e o internacional português uma entorse.