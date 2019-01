Brexit

A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou hoje no parlamento que quer renegociar com a UE a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte contestada por deputados conservadores e unionistas.

Recusando adiar a data de saída a 29 de março, porque estender o período de negociações previsto pelo artigo 50.º significaria, na sua opinião, "cancelar o 'Brexit'", argumentou também contra um novo referendo para sair do impasse porque não seria consensual entre os deputados.

"A questão que resta das discussões tem a ver com a substância do acordo, e nesta questão penso que podem fazer-se progressos", afirmou.