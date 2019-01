Actualidade

O Governo moçambicano encerrou 12 unidades de ensino superior moçambicanas por falta de alvará, anunciou hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional em comunicado.

A inspeção verificou que "as 12 unidades que oferecem serviços na área do ensino superior não possuem condições para que lhes seja atribuído o alvará, não possuindo, por conseguinte, condições legais para o seu funcionamento, segundo a legislação em vigor no país", refere o documento.

No total, durante um período de um ano, foram fiscalizadas 132 unidades de ensino superior, pertencentes a 52 instituições do ensino superior que funcionam no país, tendo sido constatado que 28 deveriam legalizar a sua situação, sob pena de serem encerradas.