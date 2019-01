Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) lançou hoje sérias advertências sobre a multiplicação de riscos para a economia mundial, mas ao mesmo tempo afastou o cenário de uma recessão global iminente.

"Uma recessão mundial está ao virar da esquina? A resposta é não, mas definitivamente aumentou o risco de que a redução do crescimento se agudize", disse a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, numa conferência de imprensa em Davos, por ocasião do Fórum Económico Mundial, que começa na terça-feira.

As declarações de Lagarde coincidiram com a publicação do relatório do FMI sobre as perspetivas económicas globais, com um revisão em baixa da previsão de crescimento da economia mundial para 3,5% em 2019 e 3,6% em 2020, o que representa uma descida de duas e de uma décima, respetivamente, em relação ao dados divulgados em outubro passado.