Actualidade

O defesa Rúben Dias regressou hoje aos convocados do Benfica, para o encontro de terça-feira com o FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, que se realiza no Estádio Municipal de Braga.

O central cumpriu castigo e falhou a última partida dos 'encarnados', diante do Vitória de Guimarães, para o campeonato, regressando agora às opções do treinador Bruno Lage, para nova deslocação ao Minho, desta feita inserida na 'final four' da Taça da Liga.

No sentido inverso, Bruno Varela, Krovinovic e Ferreyra foram preteridos pelo técnico, que chamou 19 atletas para o encontro com os 'dragões'.