Actualidade

A câmara de Vila Nova de Gaia vai criar uma rede de parques infantis temáticos no concelho, num projeto de 1,4 milhões de euros, que implica a criação de cerca de 50 equipamentos.

"Trata-se de uma nova geração de parques que inclui materiais para a infância, desportivos e geriátricos. Criaremos um em cada freguesia [nas 24 que compõem as 15 uniões de freguesia do concelho] e os parques estarão associados a temas sobre esses locais", disse o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em causa está o Programa Municipal de instalação de Parques Infantis apresentado hoje no âmbito da apresentação da revisão orçamental, documento que no total elenca investimentos até 54 milhões de euros que Eduardo Vítor Rodrigues garante que lançará no primeiro semestre deste ano.