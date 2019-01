Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou hoje para a degradação de alguns troços das estradas nacionais, considerando que se tem que "olhar com mais atenção" para essas vias.

"Se há uma lógica que é privilegiar as [estradas] nacionais para pesados ou criar condições de tal forma caras nas autoestradas que os convidem a isso, então tem que se olhar para o piso das nacionais", afirmou o chefe de Estado, que falava durante o percurso que hoje faz entre Lisboa e o Porto, num camião, pelo IC2 (também conhecido por Estrada Nacional número 1).

Acompanhado pela agência Lusa no troço entre Condeixa-a-Nova e a Mealhada, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que entende que se opte por se retirar os pesados das autoestradas, "atendendo à necessidade de fluidez do trânsito dos ligeiros" e para se evitar o desgaste do piso dessas vias.